Дружина Мірошниченка здивувала, як на тлі серйозної травми їхній 4-річний син ледве не нашкодив собі

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка — адвокатка Інна — розповіла приголомшливий випадок з їхнього життя.

Річ у тім, що їхній 4-річний названий син Марсель самостійно зняв собі шви після травми. Раніше хлопчик розбив лоба, тож лікарі наклали кілька швів. Однак непосидючий малюк не став чекати, поки їх зніме медик.

"Марсель сам зняв собі шви. Спочатку два — ми помітили, бо розійшлися шви й пішла кров, заклеїли медичним клеєм. А потім і решта зникли. Ну як зняв — вирвав руками", — поділилася Інна у своїх Instagram-сториз.

Сториз Інни Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

До слова, цьогоріч влітку Інна Мірошниченко поділилася зворушливою історією про перший день у садочку їхнього синочка Марселя. У своєму блозі вона зізналася, що напередодні хлопчик переживав справжню емоційну кризу — був примхливим і невпевненим.

Спершу Марсель навіть розплакався та просився додому, однак згодом несподівано сам повернувся до групи й почав гратися з дітьми. Для Інни це стало приємним сюрпризом і маленькою перемогою її сина.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко зворушливо привітав свою дружину Інну з 38-річчям. Зірки опублікували ніжні кадрами серед пальм.