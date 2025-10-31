Дружина Мірошниченка здивувала, як знайшла біологічну маму названого сина та була шокована схожістю

Інна Мірошниченко із сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокатка та блогерка Інна Мірошниченко, дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, поділилася неочікуваною новиною.

Так, знаменитість знайшла біологічну матір свого названого сина Марселя. Зіркова мама розповіла, що шукала цю жінку вже давно, і нарешті натрапила на неї у соцмережах.

"Я знайшла маму. Вона дуже молода, в неї не було соціальних мереж раніше, але я іноді її шукала. І ось відкриваю профіль і бачу — це Марсель! Його очі, його губи, його обличчя. Він дуже схожий на біологічну маму", — поділилася Інна у відео "Мамо, я вдома!".

Мірошниченко зізналася, що колись відслідковувала біобатьків Марселя через судові реєстри, однак після початку повномасштабного вторгнення інформація зникла. Вона не знала, що сталося з тими людьми — чи залишилися вони в Україні, чи, можливо, доєдналися до ЗСУ. Тепер, коли вдалося знайти біологічну матір, Інна переконалася, що в неї все добре.

"Я знаю, що в неї в біологічній сім’ї теж були вилучення дітей, її батьки зловживали алкогольними напоями. В Марселя є дядько чи тітка, які такого ж віку, як і він, і які теж проживають в закладі. Тобто ця історія тягнулася ще з того покоління і перейшла в це покоління, але цій жінці вдалося, щонайменше, по фото, вирватися звідти", — зазначила Мірошниченко.

Родина Тімура та Інни Мірошниченків

Зі слів Інни, зараз у біологічної матері Марселя нові стосунки, і, схоже, жінка нарешті знайшла спокій. Мірошниченко також зауважила, що якби тоді соціальні служби надали дівчині підтримку, все могло би скластися інакше.

