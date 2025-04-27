Дружина Мірошниченка показала нову зачіску 9-річної названої доньки, яка кардинально її змінила

Інна та Тімур Мірошниченко та їхня донька Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна похизувалася новою зачіскою старшої донечки.

У своєму фотоблогу Інна поділилася кадрами з перукарні, де 9-річна Ангеліна готується до змін. За словами багатодітної мами, донька тривалий час хотіла наважитися на нову стрижку. І врешті, її вмовляння спрацювали. Тож у результаті вийшов короткий боб.

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Після завершення стрижки щаслива Ангеліна поділилася враженнями й похизувалася новим амплуа. Дівчинка говорить, що дуже задоволена своїм перевтіленням.

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"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревені. Така вона красива", — замилувала Інна.

Також дружина ведучого показала трьох підрослих дітей і як вони бавляться вдома. Зокрема, Ангеліна з новою зачіскою попозувала біля двох молодших братів на ліжку. Разом вони проводили час за іграми у планшеті.

Діти Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

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