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Дружина Мірошниченка показала нову зачіску 9-річної названої доньки, яка кардинально її змінила
Ангеліна вмовила зіркову маму зробити їй це.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна похизувалася новою зачіскою старшої донечки.
У своєму фотоблогу Інна поділилася кадрами з перукарні, де 9-річна Ангеліна готується до змін. За словами багатодітної мами, донька тривалий час хотіла наважитися на нову стрижку. І врешті, її вмовляння спрацювали. Тож у результаті вийшов короткий боб.
Після завершення стрижки щаслива Ангеліна поділилася враженнями й похизувалася новим амплуа. Дівчинка говорить, що дуже задоволена своїм перевтіленням.
"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревені. Така вона красива", — замилувала Інна.
Також дружина ведучого показала трьох підрослих дітей і як вони бавляться вдома. Зокрема, Ангеліна з новою зачіскою попозувала біля двох молодших братів на ліжку. Разом вони проводили час за іграми у планшеті.
Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова показала свій вигляд до пластичних операцій та здивувала своїм зовнішнім виглядом 14 років тому. Зірку з чорним волоссям на архівній світлині просто не впізнати.