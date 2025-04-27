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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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284
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1 хв

Дружина Мірошниченка показала нову зачіску 9-річної названої доньки, яка кардинально її змінила

Ангеліна вмовила зіркову маму зробити їй це.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інна та Тімур Мірошниченко та їхня донька Ангеліна

Інна та Тімур Мірошниченко та їхня донька Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна похизувалася новою зачіскою старшої донечки.

У своєму фотоблогу Інна поділилася кадрами з перукарні, де 9-річна Ангеліна готується до змін. За словами багатодітної мами, донька тривалий час хотіла наважитися на нову стрижку. І врешті, її вмовляння спрацювали. Тож у результаті вийшов короткий боб.

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Після завершення стрижки щаслива Ангеліна поділилася враженнями й похизувалася новим амплуа. Дівчинка говорить, що дуже задоволена своїм перевтіленням.

"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревені. Така вона красива", — замилувала Інна.

Також дружина ведучого показала трьох підрослих дітей і як вони бавляться вдома. Зокрема, Ангеліна з новою зачіскою попозувала біля двох молодших братів на ліжку. Разом вони проводили час за іграми у планшеті.

Діти Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Діти Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Донька Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова показала свій вигляд до пластичних операцій та здивувала своїм зовнішнім виглядом 14 років тому. Зірку з чорним волоссям на архівній світлині просто не впізнати.

 

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