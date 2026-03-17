Дружина MONATIK на свіжих фото приголомшила, як їхні сини подорослішали та змінились
Обраниця музиканта розсекретила, як вони з дітьми провели вихідні.
Дружина українського співака MONATIK, він же Дмитро Монатік, поділилась свіжими фото з їхніми старшими синами.
Так, у своєму Instagram Ірина Монатік розсекретила, як вони з дітьми захопливо провели вихідні. Сімейство віддало перевагу активному відпочинку. Зокрема, вони разом побували на "Куражі". Звичайно ж, MONATIK разом із дружиною та синами попозували для спільних світлин.
На кадрах Данила та Платона було просто не впізнати. Річ у тім, що зіркові батьки не часто показують їх у соцмережах. Тож, на свіжих знімках прихильники подружжя дивуються, як хлопчики помітно подорослішали та неабияк змінились.
"На вихідних завітали на неймовірно атмосферний "Кураж". Ну, яка ж там атмосфера! Ну, скільки ж там краси, неймовірно цікавих людей, продукції на різний смак!" – поділилась Ірина.
А тим часом наймолодший син подружжя Леон не склав компанію батькам та братам і залишився вдома. Тим не менш, MONATIK поділився й з ним кадрами. Артист показав, як долучав синочка до музики. Щоправда, обличчя Леона співак вирішив приховати.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча поділилась кадрами з молодшими синами. Знаменитість замилувала їхньою прогулянкою вулицями Києва.