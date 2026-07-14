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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
1 хв

Дружина MONATIK показала одразу трьох підрослих синів: який вигляд вони мають

Ірина Монатік показала, як минає літо їхньої великої родини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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MONATIK з дружиною

MONATIK з дружиною / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського співака MONATIK Ірина Монатік — поділилася рідкісними сімейними моментами та показала, як минає їхнє літо в компанії трьох синів.

У своєму фотоблогу Ірина опублікувала добірку теплих кадрів із сімейного відпочинку. Серед них з’явилися й 10-річний Данило та 9-річний Платон, які вже помітно підросли й дедалі більше стають схожими на свого знаменитого батька.

Подружжя неодноразово розповідало про захоплення синів. Старший Данило серйозно займається футболом і тренується у дитячій академії київського «Динамо», тоді як Платон розвиває творчі здібності, захоплюючись малюванням, а також відвідує заняття з плавання.

Сини MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

Сини MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK з сином / © instagram.com/irishamonatik

MONATIK з сином / © instagram.com/irishamonatik

Наймолодшого сина Леона, якому близько півтора року, зіркове подружжя й надалі оберігає від зайвої публічності. На нових світлинах хлопчик з’являється лише зі спини або так, щоб не було видно його обличчя. Попри це, Ірина показала, як малюк весело проводить час у компанії старших братів і сидить за кермом авто.

У коментарях родину заиспали компліментами й теплими словами: «Яка гарна сімʼя, радіють постійно очі», «Неймовірні».

Сини MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

Сини MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

Син MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

Син MONATIK  / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показалася з синами на відпочинку й пороздумувала над власною тривожністю. Зірка поділилася, як долає це відчуття.

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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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