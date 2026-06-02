ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Дружина MONATIK показала прогулянку з однорічним сином в укритті: "Реалії нашого сьогодення"

Обраниця артиста вийшла на подвір’я, аби прогулятися з наймолодшим сином. Утім їм довелося ховатися в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Дружина MONATIK з їхнім сином

Дружина MONATIK з їхнім сином / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського співака MONATIK Ірина — показала, як із наймолодшим сином замість прогулянки на подвір’ї ховалась в укритті.

Ніч проти 2 червня для українців була жахливою. Країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну. Дружина співака MONATIK говорить, що ніч дійсно була тяжкою. Проте Ірина не дає собі опускати рук та за розкладом проводить прогулянки з наймолодшим сином Леоном на свіжому повітрі.

«Якою б важкою не була ніч, прогулянки з наймолодшим за розкладом», — ділиться дружина виконавця.

Дружина MONATIK з їхнім наймолодшим сином / © instagram.com/irishamonatik

Дружина MONATIK з їхнім наймолодшим сином / © instagram.com/irishamonatik

Проте воєнні реалії вносять свої корективи. Замість прогулянки на свіжому повітрі довелося знову спускатися в укриття, оскільки в столиці пролунав сигнал повітряної тривоги через російські дрони, що атакували знову Київ.

«Через реалії нашого сьогодення вже прогулянка в укритті», — ділиться дружина артиста.

Наймолодший син MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Наймолодший син MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, українські знаменитості вже відреагували на обстріл Києва, який Росія здійснила у ніч проти 2 червня. Ведуча Маша Єфросиніна показала, як у метро ховалась від вибухів, а хореограф Женя Кот розповів про ворожий «приліт» поруч із його будинком.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie