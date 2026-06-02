Дружина MONATIK показала прогулянку з однорічним сином в укритті: "Реалії нашого сьогодення"
Обраниця артиста вийшла на подвір’я, аби прогулятися з наймолодшим сином. Утім їм довелося ховатися в укритті.
Дружина українського співака MONATIK — Ірина — показала, як із наймолодшим сином замість прогулянки на подвір’ї ховалась в укритті.
Ніч проти 2 червня для українців була жахливою. Країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну. Дружина співака MONATIK говорить, що ніч дійсно була тяжкою. Проте Ірина не дає собі опускати рук та за розкладом проводить прогулянки з наймолодшим сином Леоном на свіжому повітрі.
«Якою б важкою не була ніч, прогулянки з наймолодшим за розкладом», — ділиться дружина виконавця.
Проте воєнні реалії вносять свої корективи. Замість прогулянки на свіжому повітрі довелося знову спускатися в укриття, оскільки в столиці пролунав сигнал повітряної тривоги через російські дрони, що атакували знову Київ.
«Через реалії нашого сьогодення вже прогулянка в укритті», — ділиться дружина артиста.
Нагадаємо, українські знаменитості вже відреагували на обстріл Києва, який Росія здійснила у ніч проти 2 червня. Ведуча Маша Єфросиніна показала, як у метро ховалась від вибухів, а хореограф Женя Кот розповів про ворожий «приліт» поруч із його будинком.