Дружина MONATIK показала рідкісні фото наймолодшого сина: який вигляд має Леон

MONATIK з дружиною та синами / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського співака MONATIK — Ірина — поділилася зворушливими кадрами з їхнім наймолодшим сином Леоном і розчулила Мережу.

Обраниця артиста рідко показує малюка публіці, тож нові світлини викликали особливий інтерес серед підписників. На фото Ірина позує вдома разом із сином, ніжно тримаючи його на руках. Щоправда, обличчя хлопчика, як і раніше, не демонструють — він з’являється у кадрі зі спини.

Судячи з нових знімків, маленький Леон, якому вже майже півтора року, помітно підріс. Ірина постала у стильному образі та влаштувала імпровізовану фотосесію в різних куточках їхньої оселі, передаючи теплу сімейну атмосферу.

«У моїй материнській прайм ері», — лаконічно підписала кадри кохана MONATIK.

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

У коментарях користувачі засипали родину компліментами, захоплюючись ніжними моментами та теплом, які випромінюють фото.

Нагадаємо, подружжя MONATIK виховує трьох синів. Окрім наймолодшого Леона, у них є старші діти — Данило та Платон. Хлопці частіше з’являються разом із батьками на публіці та вже не приховують облич.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK пройшов військовий вишкіл на Сумщині. Співак відчув на собі обов’язки десантника і записав особливу пісню із захисниками.

