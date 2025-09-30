ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Дружина MONATIK з їхніми двома дітьми запалила на концерті чоловіка й замилувала романтикою

Ірина Монатік поділилася нещодавніми спогадами з концерту.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Сім'я MONATIK

Сім’я MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського співака MONATIK, він же Дмитро Монатік, продемонструвала, як разом з дітьми відпочила на виступі коханого.

У столичному Палаці спорту 20 вересня відбувся великий сольний концерт MONATIK, який зібрав повну залу глядачів та зіркових друзів. Та найважливішими гостями для артиста стали його рідні — дружина Ірина та старші сини Платон і Данило.

Ірина поділилася у Мережі зворушливими фото з події. Вона зауважила, що цю подію вона запам’ятає назавжди.

"20.09.2025 Київ. MONATIK. "Так вмієш лиш Ти" — подія, яка все ще на вустах. Концерт, який ми запамʼятаємо назавжди. День, коли ми відчували щастя, гордість, щиру любов та безмежну вдячність всім причетним", — написала зіркова мама під дописом.

Допис Ірини Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Допис Ірини Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Допис Ірини Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Допис Ірини Монатік / © instagram.com/irishamonatik

У відповідь співак залишив під світлинами теплий коментар. В ньому він віддячив Ірині та наголосив, що кохання дружини підштовхує його на такі досягнення.

"Якби не ти… не хочу навіть уявляти. Люблю безмежно й невимовно. Жодна пісня цього не передасть, але я шукатиму", — написав у коментарі Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік розчулила світлинами перших кроків їхнього 9-місячного сина. Зіркова мама поділилася зворушливими кадрами з виставки в Києві та показала, як підросли їхні старші діти.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie