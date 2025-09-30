Дружина MONATIK з їхніми двома дітьми запалила на концерті чоловіка й замилувала романтикою

Сім’я MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Дружина українського співака MONATIK, він же Дмитро Монатік, продемонструвала, як разом з дітьми відпочила на виступі коханого.

У столичному Палаці спорту 20 вересня відбувся великий сольний концерт MONATIK, який зібрав повну залу глядачів та зіркових друзів. Та найважливішими гостями для артиста стали його рідні — дружина Ірина та старші сини Платон і Данило.

Ірина поділилася у Мережі зворушливими фото з події. Вона зауважила, що цю подію вона запам’ятає назавжди.

"20.09.2025 Київ. MONATIK. "Так вмієш лиш Ти" — подія, яка все ще на вустах. Концерт, який ми запамʼятаємо назавжди. День, коли ми відчували щастя, гордість, щиру любов та безмежну вдячність всім причетним", — написала зіркова мама під дописом.

Допис Ірини Монатік / © instagram.com/irishamonatik

У відповідь співак залишив під світлинами теплий коментар. В ньому він віддячив Ірині та наголосив, що кохання дружини підштовхує його на такі досягнення.

"Якби не ти… не хочу навіть уявляти. Люблю безмежно й невимовно. Жодна пісня цього не передасть, але я шукатиму", — написав у коментарі Дмитро.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік розчулила світлинами перших кроків їхнього 9-місячного сина. Зіркова мама поділилася зворушливими кадрами з виставки в Києві та показала, як підросли їхні старші діти.