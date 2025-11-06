Дружина MONATIK замилувала розвагами з синами вдома: який вигляд мають підрослі діти зірки

MONATIK з родиною / © instagram.com/irishamonatik

Реклама

Дружина українського співака MONATIK, він же Дмитро Монатік, показала родинне дозвілля.

Так, все частіше у фотоблогу Ірина Монатік ділиться щасливими знімками їхніх трьох дітей. Цього разу зіркова мама опублікувала кілька світлин, де зафіксувала найтепліші миті родинних розваг із двома синами. Зокрема, показала, як 10-річний Данило допомагає бавити наймолодшого братика Леона, якому вже у грудні виповниться рік. Разом діти зірки роздивлялися дитячу книгу, а на іншому фото спостерігали, як світиться лампочка.

«Коли старші діти неймовірно допомагають з молодшим», — з гордістю підписала кадри Ірина, натякаючи, що сини чудово ладнають між собою.

Реклама

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Син Дмитра Монатіка Леон і песик / © instagram.com/irishamonatik

До слова, поки що подружжя Монатіків і досі не розкриває обличчя наймолодшого сина Леона. Зіркові батьки повністю показують лише двох старших синів — Платона й Данила. До речі, свого часу артист розповідав, що старший син цікавиться футболом, а ось середній Платон починає робити перші кроки у творчості.

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук показав своїх двох дітей — сина і доньку. Зірка більше не приховує обличчя своїх нащадків, яких йому народила Євгенія Яцута.