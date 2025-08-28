ТСН у соціальних мережах

Дружина MONATIK засвітила обличчя наймолодшого сина Леона

MONATIK зворушливо відреагував на допис родини.

MONATIK та Ірина Монатік

MONATIK та Ірина Монатік / © instagram.com/irishamonatik

Дружина популярного українського співака MONATIK — Ірина Монатік — опублікувала миле фото їхнього наймолодшого сина.

На знімку зіркова мама їде ліфтом із візочком і малюком на руках. Хлопчик дивиться у дзеркало, а Ірина частково прикриває його обличчя телефоном. Вона підписала світлину словами англійською мовою, що в перекладі означають "З молодшеньким".

Ірина Монатік із сином Леоном / © instagram.com/irishamonatik

У коментарях під дописом Дмитро Монатік залишив смайлики у вигляді сердечок, а фани були в захваті від такого теплого сімейного фото.

Хлопчик народився в грудні 2024 року і нещодавно йому виповнилося 8 місяців. Варто нагадати, що Ірина народжувала у бомбосховищі через масовану атаку на Київ. Дмитро був присутній під час пологів. Ім’я для малюка обрали незвичайне — Леон. За словами подружжя, натхнення прийшло до Дмитра вночі, а Ірина погодилася так назвати хлопчика.

Нагадаємо, нещодавно в день народження дружини MONATIK показав зворушливі фото з нею та як вони змінювалися. Артист присвятив коханій зворушливий вірш.

