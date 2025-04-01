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Дружина Монатіка ніжно привітала чоловіка з 39-річчям і показала його особливий подарунок
Ірина закликала допомогти імениннику здійснити мрію.
Український співак MONATIK, який нещодавно розсекретив ім'я третього сина, святкує день народження.
У День сміху, 1 квітня, артисту виповнилося 39 років. З такої особливої нагоди до виконавця звернулася його дружина Ірина Монатік. Вона присвятила коханому вітальний допис з їхнім спільним фото й виказала у ньому всі свої почуття. Зокрема, що Дмитро слугує для неї цілим всесвітом і натхненням.
"З Днем народження, Дмитро, мій Всесвіт! Мій геній! Мій найкращий друг! Моє безмежне кохання ! P.S. Так багато пройшли разом, вірю, що ще більше попереду! Твоя I.V.", - замилувала Ірина.
Своєю чергою, зірковий іменинник вже відреагував на допис зворушливим коментарем: "Дякую за крила. Кохаю більше життя".
До слова, з нагоди 39-річчя Дмитро Монатік попросив про єдиний подарунок, який стосуватиметься не його, а армії. Артист долучився до допомоги у зборі коштів на дрони для 3-ї окремої штурмової бригади й закликав усіх охочих зробити йому подарунок – задонатити. Знаменитість хоче досягти позначки у 2,5 млн грн. Цю ініціативу також поширила й Ірина.