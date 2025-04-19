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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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970
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1 хв

Дружина Монатіка після народження третього сина показалася на прогулянці з візочком

Кохана артиста насолоджується весняними днями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Монатік з родиною

Дмитро Монатік з родиною / © пресслужба MONATIK

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, та його дружина Ірина вже звикають до нового статус у багатодітної родини.

Зокрема, обраниця музиканта у своєму фотоблогу поділилася рідкісним фото з наймолодшим синочком, якого назвали Леоном. Ірина в обтислій сукні з квітковим принтом та у сонцезахисних окулярах похизувалася своєю стрункою фігурою після третіх пологів і як насолоджується материнством.

Ірина Монатік з чотиримісячним сином / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік з чотиримісячним сином / © instagram.com/irishamonatik

Під час весняної прогулянки дружина Монатіка поділилася, що зараз намагається фокусуватися на щасті: "Вчимось знаходити радощі в кожному моменті, що дарує життя".

Тим часом у коментарях під дописом зібралося чимало зірок і юзерів, які залишили безліч емоджі у формі сердець та написали компліменти:

  • "Таки уже весна" – Соломія Вітвіцька

  • Боже, яка ти квітуча і весняна! Нереальна

  • Жінка-богиня

  • Сонячна дівчинка

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець показував свою доньку, які виповнилося 16 років. Артист поділився милим фото з підрослою іменинницею.

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