Дружина Монатіка після народження третього сина показалася на прогулянці з візочком

Дмитро Монатік з родиною / © пресслужба MONATIK

Реклама

Популярний український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, та його дружина Ірина вже звикають до нового статус у багатодітної родини.

Зокрема, обраниця музиканта у своєму фотоблогу поділилася рідкісним фото з наймолодшим синочком, якого назвали Леоном. Ірина в обтислій сукні з квітковим принтом та у сонцезахисних окулярах похизувалася своєю стрункою фігурою після третіх пологів і як насолоджується материнством.

Ірина Монатік з чотиримісячним сином / © instagram.com/irishamonatik

Під час весняної прогулянки дружина Монатіка поділилася, що зараз намагається фокусуватися на щасті: "Вчимось знаходити радощі в кожному моменті, що дарує життя".

Реклама

Тим часом у коментарях під дописом зібралося чимало зірок і юзерів, які залишили безліч емоджі у формі сердець та написали компліменти:

"Таки уже весна" – Соломія Вітвіцька

Боже, яка ти квітуча і весняна! Нереальна

Жінка-богиня

Сонячна дівчинка

Нагадаємо, нещодавно співак Сергій Танчинець показував свою доньку, які виповнилося 16 років. Артист поділився милим фото з підрослою іменинницею.