Дружина Монатіка показала перші кроки їхнього 9-місячного сина та як підросли старші діти

Дмитро Монатік з родиною / © пресслужба MONATIK

Реклама

Дружина популярного українського співака MONATIK — Ірина Монатік — показала їхнього наймолодшого сина Леона.

У фотоблогу обраниця шоумена розповіла, що днями побувала на відкритті інтерактивної виставки у Києві. Компанію Ірині склали її одразу троє синів — старший Платон, Данило та наймолодший Леон. Як виявилося, 9-місячний малюк вже впевнено стоїть на ніжках і поступово вчиться ходити. Зіркова мама поділилася відповідним кадром з фанами. Щаслива Ірина попозувала з хлопчиком, тримаючи його за руку на тлі імпровізованого поля.

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Водночас дружина співака зазнімкувала їхніх старших синів та як пильно вони розглядали різноманітні інсталяції, присвячені Україні та національній ідентичності. Помітно, що Платон і Данило вже також підросли та подорослішали. Тим часом Ірина зазначила, що вся родина залишилася в захваті від побаченого.

Реклама

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

"Ukraine Wow — фантастична виставка! Дуже сильно рекомендую! Безмежна вдячність Ярославі Гресь, команді і всім, хто робить все можливе, щоб українці знали свою історію та пишались своїми людьми. Приходьте, отримайте гарні емоції!" — поділилася емоціями кохана артиста.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик зустрілася з молодшою донькою Наталії Могилевської за кулісами та зачарувала розвагами з дівчинкою.