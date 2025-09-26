ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Дружина Монатіка показала перші кроки їхнього 9-місячного сина та як підросли старші діти

Родина відвідала виставку у Києві та поділилася враженнями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Монатік з родиною

Дмитро Монатік з родиною / © пресслужба MONATIK

Дружина популярного українського співака MONATIK — Ірина Монатік — показала їхнього наймолодшого сина Леона.

У фотоблогу обраниця шоумена розповіла, що днями побувала на відкритті інтерактивної виставки у Києві. Компанію Ірині склали її одразу троє синів — старший Платон, Данило та наймолодший Леон. Як виявилося, 9-місячний малюк вже впевнено стоїть на ніжках і поступово вчиться ходити. Зіркова мама поділилася відповідним кадром з фанами. Щаслива Ірина попозувала з хлопчиком, тримаючи його за руку на тлі імпровізованого поля.

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Ірина Монатік з сином / © instagram.com/irishamonatik

Водночас дружина співака зазнімкувала їхніх старших синів та як пильно вони розглядали різноманітні інсталяції, присвячені Україні та національній ідентичності. Помітно, що Платон і Данило вже також підросли та подорослішали. Тим часом Ірина зазначила, що вся родина залишилася в захваті від побаченого.

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

Сини Дмитра Монатіка / © instagram.com/irishamonatik

"Ukraine Wow — фантастична виставка! Дуже сильно рекомендую! Безмежна вдячність Ярославі Гресь, команді і всім, хто робить все можливе, щоб українці знали свою історію та пишались своїми людьми. Приходьте, отримайте гарні емоції!" — поділилася емоціями кохана артиста.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик зустрілася з молодшою донькою Наталії Могилевської за кулісами та зачарувала розвагами з дівчинкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie