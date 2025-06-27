Дружина Монатіка замилувала рідкісним фото співака з піврічним сином і показала їхню ніч в укритті

Дмитро Монатік з дружиною / © instagram.com/irishamonatik

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Дружина популярного українського співака MONATIK, він же Дмитро Монатік, показала нові зворушливі фото з їхнім наймолодшим сином Леоном.

Так, у фотоблогу Ірина Монатік оприлюднила кадри з прогулянки. На фото вона показала, як щасливий Дмитро тримає на руках маленького сина, одягнутого у салатову кофтинку, на вулиці. І хоч обличчя 6-місячного Леона подружжя приховує, проте неозброєним оком помітно, як він підріс. На милому сімейному кадрі Ірина висловила свої почуття емоджі у формі сердець.

Дмитро Монатік з сином Леоном / © instagram.com/irishamonatik

Водночас дружина співака показала кадри з бомбосховища, де з синами ховалася у ніч проти 27 червня під час масованих російських обстрілів України. Окупанти вкотре атакували безпілотниками та ракетами. Ірина показала, як у цей час вона з наймолодшим сином перебувала в укритті. Вона обурилася, що дитинство її з Дмитром трьох дітей має проходити в "багажнику машини".

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Ірина Монатік з синами в укритті / © instagram.com/irishamonatik

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розповіла, як окупанти зруйнували її розкішний будинок з колишнім чоловіком поблизу Києва вибуховою хвилею.