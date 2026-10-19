Дружина народного артиста України Задніпровського розсекретила його головний мінус: що їй заважає

Назар Задніпровський з сім’єю / © Інстаграм

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Народний артист України Назар Задніпровський і його дружина Ірина відверто розповіли про сімейне життя, зізнавшись, які риси одне одного найбільше цінують та що їх трохи дратує у побуті.

Подружжя не приховує, що має власний розподіл обов’язків. Назар зосереджується на роботі та забезпеченні родини, а Ірина дбає про домашній затишок. Актор із захопленням відгукується про кулінарні здібності коханої. Особливе місце серед його улюблених страв посідає борщ. Водночас дружина не обмежується лише домашніми справами та охоче відкриває для себе нові заняття. Проте в характері кожного з них є особливості, які добре знає лише найближча людина.

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«Дружина у мене — богиня дому, домогосподарка. Моє завдання — заробити, все решта на ній. Я дуже люблю поїсти, тож вона навчилася добре готувати. Топова страва, яку я дуже люблю, — це борщ. Захотіла на тверк чи інші танці — записалася, кохана любить пробувати нові речі, і їй багато що вдається. А з мінусів — вона на 100, ні, на 1000% Діва, у неї все має бути ідеально», — розповів Назар Задніпровський в інтерв’ю Олександру Преподобному.

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Назар Задніпровський і його дружина Ірина / © скриншот

Ірина Задніпровська також поділилася, за що найбільше любить чоловіка. За її словами, попри популярність і статус народного артиста Назар залишається щирою людиною, яка не прагне справляти на інших враження гучними жестами. Дружина цінує його доброту, простоту та почуття гумору. А ще їй важливо почуватися коханою й особливою поруч із ним.

«Назар дуже простий, не любить понтів. Я обожнюю в ньому оцю щирість, доброту і простоту. Те, що він мене кохає, каже, що я гарна, одна єдина й неповторна. Звісно, почуття гумору його люблю. А мінус — він хропе», — сміється Ірина Задніпровська.

Назар Задніпровський і його дружина Ірина / © скриншот

Схоже, подружжя вміє з гумором ставитися до звичок одне одного: Ірина прагне ідеального порядку, а Назар має власну особливість, яка може заважати нічному відпочинку. Водночас у їхніх розповідях про сімейне життя немає місця гучним претензіям — лише тепла іронія та взаємне захоплення.

Нагадаємо, нещодавно Назар Задніпровський здивував сумою для комфортного життя у Києві.

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