Дружина Нікітіна попозувала з їхніми підрослими доньками та здивувала схожістю: "Наче сестрички"

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Колишня співачка, блогерка та духовна наставниця Ольга Горбачова поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним моментом.

Разом із доньками від продюсера Юрія Нікітіна — 19-річною Поліною та 11-річною Серафімою — артистка влаштувала фотосесію просто неба на мальовничій локації. На опублікованих кадрах мама з доньками позують у легких сукнях серед зеленого лугу. Зокрема, Ольга зі страшою донькою обрали довгі сукні пастельних відтінків, а молодша коротку.

"Ті, хто йдуть попереду, пам’ятатимуть тих, хто йшли позаду…" — прокоментувала знімки Ольга, нагадавши про важливість родинних цінностей.

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Ольга Горбачова з доньками / © instagram.com/gorbachovaolga

У коментарях фоловери захоплюються красою родини та тією енергією, яку випромінюють мати та доньки:

Бог вас любить – таких два шикарні компліменти подарував

Маєте гарний вигляд. Наче сестрички

Які ж ви прекрасні, так любо подивитися

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін опинився в епіцентрі скандалу. Продюсера звинуватив його колега Вадим Лисиця у надто довгому перебуванні за кордоном і розкритикував його діяльність.