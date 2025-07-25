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- Гламур
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Дружина Нікітіна попозувала з їхніми підрослими доньками та здивувала схожістю: "Наче сестрички"
Горбачова поділилася результатом фотосесії з підлітками.
Колишня співачка, блогерка та духовна наставниця Ольга Горбачова поділилася з шанувальниками зворушливим сімейним моментом.
Разом із доньками від продюсера Юрія Нікітіна — 19-річною Поліною та 11-річною Серафімою — артистка влаштувала фотосесію просто неба на мальовничій локації. На опублікованих кадрах мама з доньками позують у легких сукнях серед зеленого лугу. Зокрема, Ольга зі страшою донькою обрали довгі сукні пастельних відтінків, а молодша коротку.
"Ті, хто йдуть попереду, пам’ятатимуть тих, хто йшли позаду…" — прокоментувала знімки Ольга, нагадавши про важливість родинних цінностей.
У коментарях фоловери захоплюються красою родини та тією енергією, яку випромінюють мати та доньки:
Бог вас любить – таких два шикарні компліменти подарував
Маєте гарний вигляд. Наче сестрички
Які ж ви прекрасні, так любо подивитися
Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін опинився в епіцентрі скандалу. Продюсера звинуватив його колега Вадим Лисиця у надто довгому перебуванні за кордоном і розкритикував його діяльність.