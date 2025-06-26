Дружина Олега Ляшка неочікувано передумала розлучатися з чоловіком

Олег Ляшко з дружиною / © facebook.com/O.Liashko

Дружина колишнього депутата Верховної Ради України від “Радикальної партії” Олега Ляшка неочікувано передумала розлучатися з ним.

Ще торік у вересні Росіта Ляшко подала заяву до суду, щоб розірвати шлюб з екснардепом. Загалом судове засідання у справі мало відбутися 3 березня у Києві. Втім, розлучення так і не сталося, і вже відома причина.

Зокрема, дружина Олега Ляшка подала заяву до суду з проханням залишити справу без розгляду. Тож подружжя не розлучили. Рішення набуло чинності ще в березні, однак лише 23 червня його оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Олег Ляшко все ж таки не розлучився / © reyestr.court.gov.ua

Зазначимо, що Олег і Росіта Ляшки перебувають у стосунках близько 27 років, з яких сім — у шлюбі. Пара одружилася у червні 2018-го з ініціативи жінки. Вони виховують двох спільних дітей — доньку Владиславу та сина Олександра.

