Дружина Олега Сенцова показала рідкісне фото сина та привітала його з 3-річчям: який вигляд має Дем’ян

Олег Сенцов з дружиною Веронікою

Реклама

Дружина українського режисера та військового Олега Сенцова, очільниця міжнародного руху Amnesty International Ukraine Вероніка Сенцов-Вельч, зворушливо привітала їхнього сина Дем’яна з днем народження.

З нагоди триріччя хлопчика Вероніка опублікувала нові фото у Facebook, де показала свого кучерявого сина та підписала коротко, але з любов’ю. На знімках маленький іменинник усміхається просто в об’єктив, а кучеряве волосся додає йому ще більшої чарівності.

«Кучерявому гордих три!» — кумедно підписала світлину Сенцов-Вельч.

Реклама

Вероніка Сенцов-Вельч з синочком Дем’яном / © facebook.com/veronika.vlech

Вероніка Сенцов-Вельч з синочком Дем’яном / © facebook.com/veronika.vlech

Дем’ян народився наприкінці 2022 року у США, однак уже через три місяці після пологів Вероніка повернулася з малюком до України. Тепер сім’я виховує сина тут, поруч із рідними та друзями.

Прихильники подружжя почали активно вітати хлопчика зі святом. Юзери надсилали теплі слова підтримки та бажали йому здоров’я, радості й щасливого дитинства:

Господи, як швидко летить час… Дай Боже вам здоров’я злагоди та сімейного щастя. Пам’ятаю фото як пан Олег ніс по сходам немовля.Тримайтеся, все буде добре, а в нас росте гарне майбутнє!

Один позитив! І дітки, і мама! З днем народження, малюку Демʼяне!

Вітаю вас усіх з днем народження! Щасливого і радісного дитинства, доброї долі Дем’янчику! Многая літа!

Нагадаємо, нещодавно дружина легендарного футболіста Андрія Шевченка, модель Крістен Пазік, зворушила Мережу сімейними кадрами, на яких показала, як підріс їхній син-красень. Також зірка привітала Крістіана з 19-річчям. Хлопець уже йде шляхом зіркового батька та робить перші кроки у великому спорті.