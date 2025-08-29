Дружина Олександра Усика приголомшила, як їхня 15-річна донька подорослішала

Олександр Усик із дружиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина - вперше за тривалий час показала їхню старшу доньку.

Так, нещодавно подружжя організовувало благодійну вечір, мета якої була підтримка дітей із Миколаєва, що втратили батьків через війну. На заході була присутня старша донька боксера. 15-річна Єлизавета, яка була одягнена в червоний топ та спідницю, підтримувала батьків. Також на вечорі була й молодша донечка Усиків – Марія.

Доньки Олександра Усика / © instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик поділилася світлинами з доньками у своєму Instagram. Фани просто засипали сімейство компліментами. Також користувачі зазначили, що Ліза неабияк подорослішала та за зростом вже вища за маму.

Дружина Олександра Усика з їхніми доньками / © instagram.com/usyk_kate1505/

Також Катерина Усик подякувала всім, хто був присутній на благодійному вечорі. Дружина боксера зазначила, що в тяжкі часи допомога є неабияк важливою.

До речі, на благодійному вечорі виступав артист Іво Бобул. Олександр Усик не втримався та заспівав у дуеті з виконавцем.