Дружина Олександра Усика стала жертвою шахраїв

Катерина та Олександр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Реклама

Дружина українського боксера Олександра Усика стала жертвою шахраїв

Про це Катерина розповіла у своєму Instagram і розкрила їхню схему. Невідомі створили сторінку в Tik Tok від імені обраниці боксера. Ба більше, вони ще й зібрали там чималу кількість підписників. Щоправда, є один нюанс. Сама ж Катерина Tik Tok не користується.

Тим часом зловмисники з фейкової сторінки Усик виманюють у користувачів кошти. Дружина боксера закликала бути уважними та не вестись на шахраїв. Вона радить ретельно перевіряти інформацію та стежити лише за її офіційними акаунтами у соціальних мережах.

Реклама

Допис Катерини Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

"Друзі, хочу повідомити, що я не маю жодного стосунку до сторінок, які створені під моїм ім'ям або з використанням моїх фотографій. Усі акаунти, окрім мого офіційного, не є моїми й ведуться без моєї участі. Будь ласка, не довіряйте інформації, опублікованій на цих сторінках, та не асоціюйте їх зі мною", - закликала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова стала жертвою шахраїв. Хореографиня показала, як зловмисники діють від її імені.