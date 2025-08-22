ТСН у соціальних мережах

Дружина Олександра Усика замилувала теплими сімейними фото з донечкою

Сім’я вирішила влаштувати літній фотосет.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Олександр Усик з дружиною Катериною

Олександр Усик з дружиною Катериною

Український боксер Олександр Усик разом із дружиною Катериною насолоджується літнім відпочинком у компанії своєї маленької донечки.

Подружжя вирішило влаштувати зворушливу фотосесію зі своєю наймолодшою донечкою, якій вже півтора року. На світлинах сім’я постає у легких літніх образах. Маленька Марійка має по-справжньому стильний вигляд — у квітчастому вбранні та панамці, що захищає її від сонця. Катерина обрала вишуканий одяг з легкої тканини, а Олександр також з’явився у невимушеному, але стильному літньому луці.

Олександр Усик з дружиною / © instagram.com/usyk_kate1505/

Ймовірно, сімейство влаштувало фотосет під час відпочинку. На світлинах видно, як боксер ніжно притуляється до коханої. Донечка ж сфотографована окремо, але в такому ж стилі.

Марія Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Зазначимо, Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною має чотирьох дітей. Подружжя виховує доньок — Єлизавету та Марію і синів — Кирила та Михайла.

