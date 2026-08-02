Дружина Олександра Зінченка показала підрослих донечок-красунь і розсекретила подвійне свято в родині

Олександр Зінченко з дружиною / © instagram.com/v.lada_sedan

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Дружина українського футболіста Олександра Зінченка — блогерка Влада Седан — показала одразу двох їхніх помітно підрослих донечок-красунь.

Так, нещодавно дівчатка знялися у професійному фотосеті, результатом якого обраниця спортсмена поділилась в Instagram. Єва та Лея позували перед об’єктивом фотокамери у family look. Донечки подружжя були одягнені в яскраве рожеве вбрання, їхнє волосся було розпущеним, а образ доповнювали кепки. Дівчатка мило позували та ніжно усміхались.

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Доньки Олександра Зінченка та Влади Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Окрім публікації фото, Влада Седан також висловилась про подвійне свято в родині. Зокрема, 1 серпня старша Єва святкувала день народження. Донечці виповнилось п’ять рочків. А вже 2 серпня день народження у молодшої Леї. Дівчинка тепер офіційно трирічна. Влада Седан висловилась про ці важливі дати та зазначила, що донечки для них з Олександром Зінченком — це найважливіше, що є в житті.

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Доньки Олександра Зінченка та Влади Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

«Два дні поспіль в нашій родині свято. Вчора (1 серпня — прим. ред.) старшій донечці Єві виповнилось 5, а сьогодні (2 серпня — прим. ред.) маленька кнопка Лея святкує 3. Дівчатка, ви моє найбільше щастя, люблю вас, мої зірочки», — зазначила блогерка.

Доньки Олександра Зінченка та Влади Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Нагадаємо, 2 серпня день народження святкує син ведучого Тімура Мірошниченка. Дружина шоумена довела до сліз привітанням Марселя з п’ятиріччям.

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