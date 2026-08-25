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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дружина Олександра Зінченка у річницю шлюбу показала, яким було їхнє весілля

Пара святкує річницю шлюбу. Обраниця спортсмена вже привітала його з особливою датою в їхньому сімейному житті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олександр Зінченко та Влада Седан

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Дружина українського футболіста Олександра Зінченка — блогерка Влада Седан — показала, яким було їхнє весілля.

Закохані святкують річницю шлюбу. Парочка вже шість років як живе в статусі подружжя. Тож, Влада Седан привітала Олександра Зінченка з особливою датою в їхньому сімейному життя. Зокрема, обраниця футболіста опублікувала архівне чорно-білу фото з весілля. На знімку спортсмен позував у чорному смокінгу, а поруч із ним стояла блогерка в яскрій сукні зі стразами та довгим вельоном.

«Шість років в одній команді. З річницею весілля!» — звернулась Влада Седан до Олександра Зінченка.

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Блогерка також опублікувала й свіже фото з чоловіком. Парочка позувала в чорному вбранні. Вони прогулювались разом, але в моменті Олександр Зінченко підняв Владу Седан на руки, а вона в цей момент радісно усміхалась на камеру.

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Олександр Зінченко та Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Зазначимо, футболіст та блогерка одружились у березні 2020 року, але весілля святкували вже в серпні. Олександр Зінченко та Влада Седан виховують двох доньок — 5-річну Єву та 3-річну Лею.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Джеджула розкрив плани на весілля з новою дружиною. Парочка вже уклала офіційний шлюб, проте від традиційного святкування відмовилась.

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