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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
598
Час на прочитання
2 хв

Дружина Остапчука через півтора року після відкриття продає бізнес за круглу суму і розкрила причину

Катерина пояснила, чим насправді хоче займатися у майбутньому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Остапчук з дружиною

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука повідомила про кардинальні зміни в кар'єрі.

На своїй сторінці в Instagram Катерина приголомшила рішенням продажу бізнесу у центрі Києва. А саме мова йде про її студію масажів та лазерної епіляції, яку дівчина відкрила наприкінці 2023 року. Блогерка чесно визнала, що помилилася у виборі свого шляху й уже відбила гроші, які вклала у розвиток справи. Тож не має жодних сумнівів у тому, щоб передати її новому власнику.

До слова, дружина Остапчука хоче отримати від продажу 2 млн 850 тис. грн. Тим часом Катерина говорить, що після цього займатиметься тим, що дійсно приносить їй задоволення. Зокрема, створюватиме рекламу у власному блозі.

"Це був хороший досвід. Я відбила вкладання. Вона жодного місяця не працювала в мінус. Попри те, що після того, як я дізналася про вагітність, я не дуже нею і займалася. Але я зрозуміла, що це не те, що приносить мені задоволення, на жаль. До вагітності я ще мала завзяття. Але потім фокус змістився. Я добре заробляю на рекламі. І це те, що мені дійсно подобається", - йдеться у повідомленні бізнесвумен.

Катерина Остапчук продає бізнес / © instagram.com/poka.tya

Катерина Остапчук продає бізнес / © instagram.com/poka.tya

Крім того, дружина шоумена одразу відповіла хейтерам, які насміхаються з неї. Катерина стверджує, що помилитися у виборі для неї не є чимось, за що має бути соромно. Натомість вона розуміє, що з продажу студії можна отримати непогані кошти й рухатися далі за покликом серця: "Мені байдуже. Я вкладання відбила, продам і буду ще мати гроші".

Катерина Остапчук продає бізнес / © instagram.com/poka.tya

Катерина Остапчук продає бізнес / © instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський розпрощався зі своїми минулими боргами перед Ігорем Кондратюком і зізнався, що цінного продав для виплати круглої суми експродюсеру.

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