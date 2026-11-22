Володимир Остапчук з Катериною Полтавською та Олена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука зізналась, як ставиться до його дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко.

Блогерка Катерина Полтавська вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram-stories. Обраниці шоумена поставили чимало запитань, в тому числі й про дітей ведучого від першого шлюбу. У Каті поцікавились, як вона полюбила сина та доньку чоловіка.

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Дружина Володимира Остапчука пояснила свою позицію щодо цього. Катерина Полтавська наголосила, що чудово ставиться до дітей ведучого. На її думку, інакше бути й не могло б. Що ж стосується любові, то це більш глибоке поняття. Катерина вважає, що полюбити дітей можна тоді, якщо з ними або жити разом, або проводити багато часу.

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Допис дружини Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

«Люблю я своїх дітей. До дітей чоловіка я гарно ставлюся. А гарне ставлення має з’являтися за замовчуванням, коли обираєш чоловіка з дітьми. Полюбити цих дітей, мабуть, можливо тільки, якщо проводити з ними багато часу чи жити разом», — висловила свою думку обраниця шоумена.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук у Канаді возз’єднався з трьома дітьми. Ведучий показав, який вигляд мають його сини та донька від двох шлюбів.

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