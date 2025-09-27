Дружина Остапчука на честь дня народження коханого засвітилася у стильному сімейному фотосеті

Катерина Остапчук

Український телеведучий Володимир Остапчук святкує своє 41-річчя 27 вересня.

З нагоди свята дружина Катерина зірки поділилася у соцмережах ніжним сімейним зніманням, який підкорив Мережу. У своєму Instagram кохана Остапчука опублікувала серію світлин, зроблених на тлі мальовничих пагорбів і дерев’яного будиночка.

Для фотосету Катерина одягнула блакитну сорочку та чорні штани, Володимир з’явився у повністю чорному костюмі, а їхній маленький син Тимофій позував у світлому костюмі з шортами та кофтиною з коротким рукавом.

Обраниця Володимира ніжно підписала світлину. Під дописом Катерина зазначила дитинство ведучого та те, що кохає його.

"41! Маленький Вова пишався б тобою, я впевнена. Люблю тебе", — підписала фото обраниця Остапчука.

Допис Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Допис Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Допис Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Допис Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Серія знімків зібрала безліч лайків та теплих коментарів від шанувальників, які не лише вітали подружжя зі святом, а й захоплювалися їхнім вишуканим сімейним стилем:

Вітаємо найщасливішого тата з днем народження! Чарівна родина! Будьмо!

Які фото! З днем народження!

Ви дуже гарна сімʼя! Вітаю

