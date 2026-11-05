Дружина Остапчука на рідкісному фото показала, який вигляд має його підрослий син від першого шлюбу

Володимир Остапчук з Катериною Полтавською та Олена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — показала рідкісне фото його старшого сина від першого шлюбу.

Так, шоумен з’їздив до Торонто, де мешкають його діти від колишньої обраниці Олени Войченко. Там він провів час із сином та донькою. Дружина Володимира Остапчука в Telegram-каналі показала фото з їхньої прогулянки.

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На світлині був зображений старший син шоумена Еван, якому вже вісім років. Хлопчик помітно подорослішав, окрім того, у нього змінився колір волосся. Якщо ж раніше воно було світлим, то зараз — темне. Катерина Полтавська показала, як Еван прогулювався з молодшим братиком Тимофієм.

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«Еван у порівнянні з Тімом дуже дорослий», — підписала світлину Катерина Полтавська.

Сини Володимира Остапчука / © фото з соцмереж

Зазначимо, у Володимира Остапчука зараз троє дітей. Донька Емілія та син Еван народились у першому шлюбі шоумена з Оленою Войченко, який тривав від 2007-го до 2020 року.

Зараз ведучий одружений із Катериною Полтавською. Вона народила йому сина Тимофія. Також подружжя чекає на народження другої спільної дитини.

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