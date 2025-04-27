Дружина Остапчука перепросила у його колишньої: Горняк відреагувала й заявила, що буде з майном

Володимир і Катерина Остапчуки, Христина Горняк

Реклама

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука остаточно поставила крапку у конфлікті з його ексдружиною, нотаріусинею Христиною Горняк.

Так, днями Катерина у своєму Telegram-каналі робила дописи, присвячені колишній свого чоловіка. Зокрема, спираючись на дані близького оточення, розповідала про незаконне отримання Христиною її професійного статусу нотаріуса та викривала нібито її колишні скандальні романи зі злочинцями та одруженими.

Публічний скандал Горняк тривалий час ігнорувала, але згодом написала, що все "має межу". Тож не стала терпіти образ у свій бік і почала сваритися з Катериною через свій Telegram-канал, натискаючи на "больові точки" її чоловіка. Після гострого діалогу все ж блогерки дійшли рішення припинити виливати бруд одна на одну. Так, Катерина на прохання нотаріусині спростувала все те, що раніше без доказів розповсюджувала про її життя.

Реклама

Допис Катерини Остапчук

Допис Катерини Остапчук

"Так, не мала рації в тому, що розповсюдила неправдиву інформацію, яку почула від неперевірених джерел! Не маю фактів, що Христина була коханкою, не маю фактів, що хтось їй купив іспит. Це все чутки, які я на емоціях розповсюдила! Найімовірніше, це неправда, та я через образи повелась!" — написала Остапчук, яка заздалегідь обговорила текст з Горняк.

Своєю чергою Христина, як і обраниця шоумена, прийняла вибачення. І крім того, підняла питання будинку, який вона з колишнім нещодавно розділила наполовину. Вона запропонувала Катерині продати його і, ба більше, частку з отриманих коштів переказати на потреби ЗСУ. 24-річна дружина Остапчука погодилася й зазначила, що 20 тис. дол. вони неодмінно задонатять.

Допис Катерини Остапчук

І насамкінець блогерки домовилися більше не згадувати одна про одну та не цькувати. З тим же проханням вони звернулися й до своєї аудиторії.

Допис Катерини Остапчук

Сторіз Христини Горняк

Нагадаємо, нещодавно на хвилю пліток потрапили актори Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька. Зірок запідозрили у романі після відео з їхньої прогулянки.