Дружина Остапчука після переїзду до Канади похизувалася купівлею авто за понад 3 млн грн

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

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Український шоумен Володимир Остапчук та його дружина Катерина похизувалися коштовною покупкою після еміграції до Канади.

Так, блогерка у своєму Instagram розповіла, що з чоловіком придбала новий Mercedes-Benz GLE білого кольору з бежевим салоном. За даними з відкритих джерел, вартість такої моделі на канадському ринку може стартувати від 3,8 млн грн залежно від комплектації.

Катерина вже встигла зробити кілька фото біля нової автівки та пожартувала, що тепер має достатньо досвіду, аби сперечатися про переваги різних марок машин. Раніше родина користувалася автомобілями BMW та Range Rover.

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«Як завжди з рандомною новиною: приїхали на видачу машини. У мене були BMW і Range Rover. Тепер — Mercedes. Можу брати участь у срачах з приводу всіх марок!» — написала дружина шоумена.

Катерина Остапчук показала нову машину / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук показала нову машину / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Після отримання ключів подружжя вирушило святкувати масштабну покупку. Судячи з дописів Катерини, родина поступово облаштовує побут на новому місці та звикає до життя за океаном.

Нещодавно Остапчуки також змінили житло. Після нетривалого проживання у тимчасовому помешканні вони переїхали до більш просторої оселі, яку орендують у Канаді. Катерина вже ділиться ідеями щодо оновлення інтер’єру та робить відповідні замовлення меблів і декору.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною та однорічним сином Тимофієм виїхав до Канади, де проживають його двоє старших дітей від першого шлюбу. Перед переїздом подружжя розпродало частину майна в Україні, зокрема автомобілі. Водночас еміграція шоумена активно обговорювалася в Мережі на тлі тривалих публічних суперечок між його нинішньою дружиною та колишньою дружиною Христиною Горняк, а також після резонансних заяв нотаріусині про причини їхнього розлучення.

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