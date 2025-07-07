Дружина Остапчука після повернення з відпочинку з-за кордону пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

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Дружина ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - пожалілася, що після повернення з відпочинку в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Сімейство насолоджувалося відпусткою за кордоном. Наразі Володимир Остапчук разом із дружиною та сином вже повернувся до Києва. У своєму Instagram Катерина зізналась, що після відпустки почала зле почуватися, адже захворіла. У подробиці блогерка вдаватися не стала, лиш пожартувала, що "раптом від цього комусь стане легше".

Також Катерина Полтавська пообіцяла, що хоч відпустка й завершилася, але вона надалі ще ділитиметься тематичним контентом. Дружина Володимира Остапчука говорить, що зробила чимало фото та відео, тож не хоче їх просто "лишати в плівці".

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Дружина Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

"Ми вже в Києві. Я захворіла, якщо комусь від цього буде легше. Але в сторіз ще довикладаю відпочинок. Хоч раз зроблю роботу над помилками і не залишу ті всі фото в плівці", - пожартувала блогерка.

Нагадаємо, під час відпочинку дружина Володимира Остапчука також ділилася пікантними фото в купальнику. Катерина Полтавська приголомшила, який вигляд має її фігура через шість місяців після пологів.