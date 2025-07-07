ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Дружина Остапчука після повернення з відпочинку з-за кордону пожалілася на проблеми зі здоров'ям

Катерина Полтавська зізналась, що захворіла.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Остапчук із дружиною

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

Дружина ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - пожалілася, що після повернення з відпочинку в неї виникли проблеми зі здоров'ям.

Сімейство насолоджувалося відпусткою за кордоном. Наразі Володимир Остапчук разом із дружиною та сином вже повернувся до Києва. У своєму Instagram Катерина зізналась, що після відпустки почала зле почуватися, адже захворіла. У подробиці блогерка вдаватися не стала, лиш пожартувала, що "раптом від цього комусь стане легше".

Також Катерина Полтавська пообіцяла, що хоч відпустка й завершилася, але вона надалі ще ділитиметься тематичним контентом. Дружина Володимира Остапчука говорить, що зробила чимало фото та відео, тож не хоче їх просто "лишати в плівці".

Дружина Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

"Ми вже в Києві. Я захворіла, якщо комусь від цього буде легше. Але в сторіз ще довикладаю відпочинок. Хоч раз зроблю роботу над помилками і не залишу ті всі фото в плівці", - пожартувала блогерка.

Нагадаємо, під час відпочинку дружина Володимира Остапчука також ділилася пікантними фото в купальнику. Катерина Полтавська приголомшила, який вигляд має її фігура через шість місяців після пологів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie