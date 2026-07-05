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Дружина Остапчука після виїзду з України чесно зізналася, чи не шкодує про еміграцію до Канади
Катерина поділилася емоціями від нового дому.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина — розповіла про нову сторінку життя у Канаді.
Як відомо, подружжя з однорічним сином ухвалило рішення емігрувати з України ще наприкінці весни. За останні місяці вони встигли обжитися новим орендованим житлом і купити нове авто. У соцмережах родина регулярно ділиться контентом, де показує, що їхня адаптація минає доволі непогано.
Цього разу Катерина відповіла на одне з питань підписників про можливу ностальгію за рідною Україною. На це блогерка відповіла чесно і зізналася, що не озирається на своє минуле і сфокусована лише на теперішньому, тобто на облаштуванні на новому місці. Тож про смуток мови немає.
«Мій дім там, де моя родина. За Києвом поки не сумую. Я в цілому не дуже ностальгуюча людина. Легко прощаюся зі старим і відпускаю людей. Монреаль чудовий, я люблю все нове», — написала дружина Остапчука.
До слова, Володимир Остапчук під час війни перетнув кордон як батько трьох дітей. Роками раніше до Канади виїхали старші діти ведучого Еван і Емілія з ексдружиною Оленою Войченко. Тож після еміграції зірковий батько возз’єднався одразу з трьома своїми нащадками і більше їх не розділяють кілометри.