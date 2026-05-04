Дружина Остапчука поділилася рідкісними сімейними кадрами та показала помітно підрослого сина
Син ведучого підкорив серця шанувальників.
Дружина ведучого Володимира Остапчука, Катерина, поділилася новими сімейними фото із сином, показавши теплу прогулянку та те, як малюк помітно підріс.
У Мережі з’явилися кадри, де Катерина проводить час із маленьким сином. Знімки зроблені під час прогулянки біля сходів. Жінка тримає Тимофія на руках. Для фото вона обрала стриманий, стильний образ. Білі вільні штани вона поєднала з чорною кофтинкою. Малюк теж з’явився у продуманому вбранні — бежевій куртці, джинсах і кросівках. Фото швидко привернули увагу підписників у соцмережах.
«Вау! Виявляється, я вмію фотографувати», — пожартував Володимир Остапчук під дописом дружини.
Реакція ведучого додала публікації легкої іронії та сімейного настрою. Паралельно користувачі відзначили, що родина дедалі частіше ділиться моментами з повсякденного життя. Такі публікації стали для підписників своєрідним способом зазирнути у їхній побут.
Нагадаємо, нещодавно зіркова родина повідомила, що незабаром покине Україну. Дружина Остапчука оголосила дату їхньої еміграції.