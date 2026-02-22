Дружина Остапчука показала будинок після ворожого "прильоту" і розповіла про наслідки

Володимир Остапчук та його постраждалий від обстрілу будинок

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала, який вигляд має його будинок після ворожого "прильоту".

У ніч проти 22 лютого російські окупанти вкотре обстріляли Україну. Під прицілом опинилась й Київська область. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Під час ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнав будинок Володимира Остапчука, який він ділить із колишньою дружиною. Оселя розташована у селі Вишеньки, що у Бориспільському районі.

Ведучий разом із нинішньою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, поїхав до будинку, аби зафіксувати всі пошкодження. У своєму Telegram-каналі обраниця шоумена вже показала, який зараз вигляд має оселя. Зокрема, фасад будинку зазнав серйозних пошкоджень, місцями кусками посипалось оздоблення. Також зруйнована водостічна система. У будинку повилітали вікна. Окрім того, ворота теж знесло вибуховою хвилею. Наразі подвір'я всіяне уламками.

Будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини постраждав під час обстрілу

"На жаль, не тільки вікна, їх немає по всьому будинку. Вулиця за цим будинком у мотлох. Ворота теж знесло. Усюди поліція. Ми до них під'їхали. Вони за нами поїхали до будинку. Треба зафіксувати всі пошкодження", - поділилась Катерина Полтавська.

Будинок Володимира Остапчука та його колишньої дружини зазнав значних покшоджень

Зазначимо, цей будинок Володимир Остапчук ділить разом із колишньою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк. Колишнє подружжя домовлялося його продати, а кошти поділити навпіл.