- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 726
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Остапчука показала будинок після ворожого "прильоту" і розповіла про наслідки
Будинок ведучого зазнав серйозних пошкоджень.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала, який вигляд має його будинок після ворожого "прильоту".
У ніч проти 22 лютого російські окупанти вкотре обстріляли Україну. Під прицілом опинилась й Київська область. На жаль, влучань не вдалося уникнути. Під час ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнав будинок Володимира Остапчука, який він ділить із колишньою дружиною. Оселя розташована у селі Вишеньки, що у Бориспільському районі.
Ведучий разом із нинішньою дружиною, блогеркою Катериною Полтавською, поїхав до будинку, аби зафіксувати всі пошкодження. У своєму Telegram-каналі обраниця шоумена вже показала, який зараз вигляд має оселя. Зокрема, фасад будинку зазнав серйозних пошкоджень, місцями кусками посипалось оздоблення. Також зруйнована водостічна система. У будинку повилітали вікна. Окрім того, ворота теж знесло вибуховою хвилею. Наразі подвір'я всіяне уламками.
"На жаль, не тільки вікна, їх немає по всьому будинку. Вулиця за цим будинком у мотлох. Ворота теж знесло. Усюди поліція. Ми до них під'їхали. Вони за нами поїхали до будинку. Треба зафіксувати всі пошкодження", - поділилась Катерина Полтавська.
Зазначимо, цей будинок Володимир Остапчук ділить разом із колишньою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк. Колишнє подружжя домовлялося його продати, а кошти поділити навпіл.