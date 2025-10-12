Дружина Остапчука похизувалась розкішним подарунком від чоловіка за понад 70 тисяч гривень

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука похизувалась розкішним подарунком від чоловіка.

Щоправда, презент для блогерки Катерини Полтавської є не примхою, а просто необхідністю. Річ у тім, що в обраниці шоумена вдруге за три тижні вийшов із ладу телефон. Пристрій просто вимкнувся і більше не вмикається. Коли це сталося вперше, Катерина Полтавська поремонтувала телефон. Утім, вдруге блогерка вирішила, що вже вигідніше купити новий, аніж знову витрачати кошти на ремонт.

"Вимкнувся телефон і більше не увімкнувся. Вдруге за три тижні… Я вирішила, що купити новий буде вигідніше, ніж знову ремонтувати старий. Чоловік сперечався. Але ж це не в нього було перше місце на області з математики у 8 класі", - пожартувала блогерка.

Реклама

Новенький телефон дружини Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Врешті, Володимир Остапчук зробив дружині подарунок та придбав їй новий телефон. Катерина Полтавська стала власницею iPhone 17 Pro Max. Вартість такого телефону становить від 70 тисяч гривень до 115 тисяч гривень, залежно від комплектації пристрою.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук святкував третю річницю стосунків із дружиною. З нагоди особливої дати шоумен приголомшив обраницю подарунком за понад три мільйони гривень.