- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Дружина Остапчука похизувалася каблучкою за десятки тисяч доларів, з якою ведучий їй освідчувався
Катерина поділилася ще однією неочікуваною пропозицією від чоловіка.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала каблучку, з якою він їй освідчився.
Тижнями раніше Катерина Остапчук поділилася, що здійснила заповітну мрію, коли чоловік освідчився їй з каблучкою за декілька десятків тисяч доларів. Незважаючи на тривалий час у шлюбі та народження сина, якому зараз вісім місяців, закохані відтворили той самий незабутній романтичний етап.
Щаслива Катерина у фотоблогу показала розкішну обручку з чималим діамантом і розповіла, чому ж насправді освідчення відбулося вже після офіційного укладання шлюбу. За словами дружини Остапчука, свого часу шоумен запропонував їй розписатися без будь-якої каблучки з освідчення перед тим. Тож одна з мрій її життя не була втілена. У результаті чоловік виправив ситуацію та вручив їй каблучку.
Ба більше, тепер Володимир оригінально викрутився і під час освідчення запропонував коханій обвінчатися. Блогерка каже, що з відповіддю поки не визначилася.
"Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю… Але ми вже давно одружені", — написала Катерина.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав їхнього з Катериною сина Тимофія та як хлопчик змінився від народження до теперішнього дня.