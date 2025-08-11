ТСН у соціальних мережах

Дружина Остапчука похизувалася каблучкою за десятки тисяч доларів, з якою ведучий їй освідчувався

Катерина поділилася ще однією неочікуваною пропозицією від чоловіка.

Валерія Гажала
Володимир Остапчук з дружиною

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука показала каблучку, з якою він їй освідчився.

Тижнями раніше Катерина Остапчук поділилася, що здійснила заповітну мрію, коли чоловік освідчився їй з каблучкою за декілька десятків тисяч доларів. Незважаючи на тривалий час у шлюбі та народження сина, якому зараз вісім місяців, закохані відтворили той самий незабутній романтичний етап.

Щаслива Катерина у фотоблогу показала розкішну обручку з чималим діамантом і розповіла, чому ж насправді освідчення відбулося вже після офіційного укладання шлюбу. За словами дружини Остапчука, свого часу шоумен запропонував їй розписатися без будь-якої каблучки з освідчення перед тим. Тож одна з мрій її життя не була втілена. У результаті чоловік виправив ситуацію та вручив їй каблучку.

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з родиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з родиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Ба більше, тепер Володимир оригінально викрутився і під час освідчення запропонував коханій обвінчатися. Блогерка каже, що з відповіддю поки не визначилася.

"Я сказала "так"! Як ви знаєте, у мене не було освідчення. Ми просто сиділи на дивані і Вова сказав: "А давай завтра розпишемося?". І розписалися. Але я, як і більшість дівчат, звичайно, що хотіла обручку і щоб він став на одне коліно, тому нещодавно я отримала пропозицію повінчатися. Ще думаю… Але ми вже давно одружені", — написала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук показав їхнього з Катериною сина Тимофія та як хлопчик змінився від народження до теперішнього дня.

