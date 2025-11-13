ТСН у соціальних мережах

Дружина Остапчука похизувалася коштовною каблучкою від ведучого й заговорила про їхнє вінчання

Пара планує обвінчатися вже наступного року.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / © instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука заявила про плани обвінчатися.

Так, в Instagram блогерка Катерина поділилася, що разом з коханим вже зробила перший крок — оновили обручки. Така зміна прикрас стала радше естетичною, ніж символічною. За її словами, у Володимира була класична обручка, яку пара вирішила оновити, зробивши дизайн більш сучасним і прикрасивши діамантами. І вже навесні наступного року подружжя запланувало церковний обряд.

«Забрали нові обручки. Вові оновили, бо в нього найпростіша. А мені за компанію. Приурочили це до вінчання, яке плануємо навесні. Мені тільки дай привід вигадати для подарунка, ви ж знаєте», — поділилася Катерина з властивим їй гумором.

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Блогерка вже продемонструвала власний перстень, підкресливши, що всі діаманти натуральні, а найбільший камінь — від ювелірного бренду Tiffany. Каблучку Володимира пара поки що не показує.

«Пасують мені діаманти», — підписала Катерина, милуючись розкішною прикрасою.

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук припинив приховувати особисте життя. Редакція сайту ТСН.ua розповіла, що відомо про його два шлюби, дітей і розлучення.

