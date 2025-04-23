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Дружина Остапчука поскандалила з його колишньою і заявила, що та "віджала" будинок
Обраниця шоумена також заявила, що будинок вони передумали продавати.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука публічно поскандалила з його колишньою обраницею Христиною Горняк і приголомшила сумою коштів, яку він віддав їй після розлучення.
Скандал між ними виник на тлі будинку в котеджному селищі Золоче Прованс. Христина нещодавно повідомила, що вони з Володимиром вирішили його продати. Однак нинішня дружина шоумена Катерина Полтавська не витримала та теж прокоментувала новини довкола будинку. У своєму Telegram-каналі обраниця ведучого була вкрай обуреною. Катерина говорить, що її чоловік та його колишня домовлялися більше не згадувати про будинок в публічному просторі. Тим часом Горняк, за словами Полтавської, цю домовленість порушила. Дружина Остапчука переконана, що його колишня це робить в цілях хайпу.
"Під час перемовин була умова — не згадувати нічого публічно про поділ майна й адвокат другої сторони запевнив, що цього не буде. Щоб продати будинок, достатньо викласти оголошення, а не писати щотижня дописи, робити сторіз та повідомлення у Telegram-каналі про те, що будинок поділений, намагаючись зробити вигляд, що все вирішено справедливо. Якби мета була продати будинок, а не хайпувати на цій темі, то про нього б згадували лише тоді, коли він вже буде виставлений на продаж, а не просто як нагадування, що вдалося віджати собі частину будинку, погрожуючи через свого адвоката", - заявила Катерина.
Дружина Остапчука визнала, що будинок був дійсно поділений за законом. Утім, Полтавська заявила, що Горняк не вкладала в нього кошти і її частка, а це 120 тисяч доларів, просто подарована їй. Ба більше, обраниця шоумена запевняє, що після розлучення він віддав Горняк декілька десятків тисяч доларів та переказав на карту мільйон гривень, а тим часом авто Христини та її заощадження не ділилися.
"Чому б не подякувати колишньому чоловікові за подаровані після 1,5 років шлюбу 120 тисяч доларів (це лише за будинок), а не викручувати цю ситуацію так, ніби він ще й винний у чомусь? Чому друга сторона жодного разу не згадала, що їй після розлучення дали пару десятків тисяч доларів, переказали на карту мільйон гривень (десь 100 тисяч вона потім повернула), залишили Range Rover і не ділили ні гривні її заощаджень? Ні, вона всі три роки писала лише погане, щоб всі думали, який Остапчук злий", - обурилася Катерина.
Наостанок дружина Остапчука додала, що вони не дадуть згоди на продаж будинку, натомість Христина Горняк може хіба що викупити свою частку.