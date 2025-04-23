Дружина Остапчука поскандалила з його колишньою і заявила, що та "віджала" будинок

Володимир Остапчук з дружиною та Христина Горняк

Реклама

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука публічно поскандалила з його колишньою обраницею Христиною Горняк і приголомшила сумою коштів, яку він віддав їй після розлучення.

Скандал між ними виник на тлі будинку в котеджному селищі Золоче Прованс. Христина нещодавно повідомила, що вони з Володимиром вирішили його продати. Однак нинішня дружина шоумена Катерина Полтавська не витримала та теж прокоментувала новини довкола будинку. У своєму Telegram-каналі обраниця ведучого була вкрай обуреною. Катерина говорить, що її чоловік та його колишня домовлялися більше не згадувати про будинок в публічному просторі. Тим часом Горняк, за словами Полтавської, цю домовленість порушила. Дружина Остапчука переконана, що його колишня це робить в цілях хайпу.

"Під час перемовин була умова — не згадувати нічого публічно про поділ майна й адвокат другої сторони запевнив, що цього не буде. Щоб продати будинок, достатньо викласти оголошення, а не писати щотижня дописи, робити сторіз та повідомлення у Telegram-каналі про те, що будинок поділений, намагаючись зробити вигляд, що все вирішено справедливо. Якби мета була продати будинок, а не хайпувати на цій темі, то про нього б згадували лише тоді, коли він вже буде виставлений на продаж, а не просто як нагадування, що вдалося віджати собі частину будинку, погрожуючи через свого адвоката", - заявила Катерина.

Реклама

Допис дружини Володимира Остапчука

Дружина Остапчука визнала, що будинок був дійсно поділений за законом. Утім, Полтавська заявила, що Горняк не вкладала в нього кошти і її частка, а це 120 тисяч доларів, просто подарована їй. Ба більше, обраниця шоумена запевняє, що після розлучення він віддав Горняк декілька десятків тисяч доларів та переказав на карту мільйон гривень, а тим часом авто Христини та її заощадження не ділилися.

"Чому б не подякувати колишньому чоловікові за подаровані після 1,5 років шлюбу 120 тисяч доларів (це лише за будинок), а не викручувати цю ситуацію так, ніби він ще й винний у чомусь? Чому друга сторона жодного разу не згадала, що їй після розлучення дали пару десятків тисяч доларів, переказали на карту мільйон гривень (десь 100 тисяч вона потім повернула), залишили Range Rover і не ділили ні гривні її заощаджень? Ні, вона всі три роки писала лише погане, щоб всі думали, який Остапчук злий", - обурилася Катерина.

Допис дружини Володимира Остапчука

Наостанок дружина Остапчука додала, що вони не дадуть згоди на продаж будинку, натомість Христина Горняк може хіба що викупити свою частку.

Допис дружини Володимира Остапчука