Дружина Остапчука повідомила про хворобу їхнього 11-місячного сина: "Їдемо до лікаря"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - повідомила про хворобу 11-місячного сина.

Маленький Тимофій став почуватися зле, у нього піднялася температура. Зокрема, хлопчик весь день та пів ночі спав, а потім прокинувся з істерикою. Спочатку обраниця шоумена вважала, що причиною цього були зуби, які почали лізти. Проте проблема виявилася не ця. Син Остапчука вперше захворів.

"Температура вчора (9 листопада – прим. ред.) була все-таки не через зуби, захворів. Я вночі була в шоці. Він вчора спав майже увесь день, на нічний сон ліг о 17, прокинувся о 4 ранку з істерикою. Вова о 5 ранку поїхав на канал на ефір. О 9 прийшла няня. Я вижила", - поділилась блогерка.

Врешті, подружжя вирішило відвезти синочка на огляд до педіатра, аби лікар оглянув хлопчика та призначив лікування.

"Їдемо до лікаря. У мене найближчі дні буде мамський контент. Якщо когось не влаштовує, то співчуваю, що ще сказати", - додала Катерина.

