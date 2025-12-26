Дружина Остапчука публічно поскандалила з його колишньою і заявила, що та тероризує їхню сім'ю

Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука знову публічно поскандалила з його колишньою Христиною Горняк.

Конфлікт між ними виник на тлі будинку, який шоумен придбав у другому шлюбі. Після розлучення Володимир та Христина все ж таки вирішили його продати, а кошти поділити навпіл. Проте Катерина Полтавська у своєму Telegram обурюється, що Горняк занадто завищує ціну, через що вже рік немає клієнтів. За словами Полтавської, колишня дружина її чоловіка взагалі не погоджується знизити вартість.

"Колишня Вови продовжує нас тероризувати й не дає продати будинок по ринковій вартості. Вона не вклала ні гривні у нього, а зараз не дає продати й розділити 50/50 кошти. Вова придбав його за 240 тисяч доларів, виставив на продаж за 200 тисяч доларів. Вже майже рік він не продається. З'явився клієнт, який готовий придбати його за 165 тисяч доларів. Вона відмовляється і каже, що нехай будинок стоїть, не розуміючи, що сусідні будинки продаються за таку саму ціну", - обурилась Полтавська.

Також Катерина заявила, що Христина нібито шантажувала, аби вони з чоловіком погодилися підписати договір, щоб продати будинок і поділити кошти. За словами Полтавської, Горняк заявляла, що в разі відмови піде давати інтерв'ю, де виставить Остапчука в негативному світлі.

"Юрист Христини вибив погрозами підписання договору з приводу будинку, щоб Вова дав їй 50 відсотків. Вона погрожувала, що піде на інтерв'ю і набреше про аб'юз від Вови, бо "жінці повірять". Мабуть, людина розуміє тільки мову погроз", - видала Полтавська.

Зазначимо, Володимир Остапчук та Христина Горняк перебували в шлюбі від 2020-го до 2022 року. Після розлучення між ними виник конфлікт щодо розподілу майна. Колишнє подружжя не могло поділити будинок, який був придбаний 2021 року під Києвом.