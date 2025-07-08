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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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772
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1 хв

Дружина Остапчука розбила його телефон під час сварки і майстерно вийшла з ситуації: "Не всі вдома"

Блогерка зізналася, що одразу компенсувала коханому пошкоджений ґаджет.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир і Катерина Остапчуки

Володимир і Катерина Остапчуки / © instagram.com/poka.tya

Дружина ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – розповіла про їхній гучний сімейний скандал.

Дружина знаменитості поділилася, що ранок у них в родині пішов шкереберть. У фотоблогу Катерина зазанчила, що була розлючена на Володимира настільки, що їй дуже важко вдавалося втримувати емоції. У результаті, за словами блогерки, вона розбила телефон коханого об стіну. Після цього вона усвідомила, що скоїла, та вирішила потішити ведучого телефоном уже новішої моделі.

"Ви часто пишете, що хотіли б таку дружину, як я, тому, щоб бути чесною: вранці під час сварки я повірила в себе і кинула в стіну перше, що трапилося під рукою — телефон Вови. Тому купила йому новий 16 рго замість 15 pro", — приголомшила блогерка.

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Щоправда, на ситуацію Катерина дивиться з гумором. І додає, що у майбутньому уникатиме псування таких коштовних речей.

"Виходить, більше нічого кидати не буду або обиратиму щось дешевше. Так і не скажеш, що у неї не всі вдома", — з гумором підсумувала дружина зірки.

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук з родиною побував на відпочинку за кордоном. Його дружина Катерина після повернення заявила про погіршення самопочуття.

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