Дружина Остапчука розкрила, як колишня Горняк намагалася його повернути: "Писала, що зі мною на зло"

Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла, як колишня Христина Горняк намагалася його повернути.

У своєму Telegram-каналі блогерка Катерина Полтавська продовжує ділитися одкровеннями. Зокрема, обраниця ведучого розповіла, що з другою дружиною він не разом від липня 2022 року, на розлучення вони подали у вересні, а офіційно розірвали шлюб у жовтні. Катерина додала, що спілкуватися з шоуменом почала вже після його розриву з Горняк. А стосунки пари закрутилися після того, як Остапчук почав процес розлучення.

"Чому ти за 2,5 року не розповіла, що ви роз'їхалися в липні 2022-го і подали на розлучення 3 вересня 2022 року, а отримали офіційне розлучення 3 жовтня 2022-го? Бо викручуєш це все так, ніби ви 3 жовтня посварилися, роз'їхалися і подали на розлучення, і одразу розлучилися", — розкрила Полтавська.

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Володимир Остапчук із дружиною та Христина Горняк

Також дружина Остапчука пригадала, як Горняк намагалася його повернути. За словами Полтавської, 2022 року, на Новий рік, Христина нібито йому писала з проханням "пробачити одне одного". Утім, шоумен проігнорував повідомлення. Коли ж Горняк дізналася про його стосунки з Полтавською, то була переконана, що "він живе з нею на зло їй".

"Чи не ти пропонувала йому в грудні 2022-го, на Новий рік, пробачити одне одного й все забути, на що він тобі не відповів, а потім, коли через місяць дізналася про мене, то почала писати, що він живе зі мною тобі на зло?" — випалила Полтавська.

Нагадаємо, дружина Володимира Остапчука публічно поскандалила з його колишньою Христиною Горняк. Все почалося через будинок, який шоумен будував у шлюбі з нотаріусинею.