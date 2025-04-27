Дружина Остапчука розкрила імена коханців його колишньої і завдяки кому Горняк стала нотаріусинею

Христина Горняк та Володимир Остапчук із дружиною

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розкрила імена коханців його колишньої Христини Горняк і розповіла, завдяки кому та стала нотаріусинею.

Блогерка Катерина Полтавська продовжує скандалити з ексобраницею шоумена. Цього разу дружина Остапчука розкрила імена коханців Христини Горняк, про яких дізналася від її колишньої подруги. Полтавська говорить, що екскохана ведучого нібито крутила роман із банкіром Денисом Горбуненком, який протягом 30 років одружений. Саме він, за словами Катерини, допоміг Горняк стати нотаріусинею.

Допис дружини Володимира Остапчука

"Нотаріусению її зробив коханець Денис Володимирович Горбуненко. Його дружині, з якою він 30 років у шлюбі, співчуваю. Про Горбуненка: він не купував ліцензію, він домовився, щоб вона склала іспит. Після цього він влаштував її працювати до себе в банк нотаріусинею, і таким чином вона заробила на квартиру. Окрім цього, вона була фігуранткою кримінальної справи, пов'язаної з Горбуненком", - стверджує Катерина.

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Допис дружини Володимира Остапчука

Також Полтавська говорить, що Горняк була коханкою такого собі бандита Потапенка. Володимир Остапчук нібито дізнався про ці романи Христини вже після їхнього одруження. На цьому тлі, за словами Полтавської, вони почали постійно сваритися.

"Другий: бандит Потапенко. Інформація про обох сплила вже після того, як вони з Вовою одружилися. Спочатку вона довго брехала, а коли вже прийшли з доказами, то сказала щось типу: "Ну я ж дружинам нічого не винна". Після цього вони почали постійно сваритися", - додала Полтавська.

Допис дружини Володимира Остапчука

Христина Горняк вже відповіла на скандальні звинувачення. Вона зазначила, що нотаріуси отримують не ліцензію, а свідоцтво, яке їй не купували. Також Горняк додала, що працює в цій сфері вже понад 15 років і за цей жодного разу в неї не було проблем.

Допис Христини Горняк

Нагадаємо, конфлікт між колишньою та нинішньою дружиною Остапчука почався на тлі його спільного з Горняк будинку. Нещодавно Катерина заявила, що стане співвласницею житла.