Дружина Остапчука розкрила правду про їхні стосунки і чи була б із зіркою за відсутності його успіху
Катерина окреслила свої головні принципи в особистому житті.
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — висловилася про свої стосунки із шоуменом.
У фотоблогу обраниця Остапчука дала відповідь на найцікавіші запитання підписників. Серед них було й доволі провокативне — «чи вийшла б вона заміж, якби знала, що не буде няні й усіх „плюшок“ від чоловіка». Відповідь 25-річної Катерини виявилася максимально прямою. Блогерка зізналася, що за таких обставин навіть не почала б зустрічатися.
Катерина наголосила, що з юності усвідомлювала власний потенціал, а тому бачила поруч із собою лише чоловіка, який був би сильнішим і реалізованішим. Проте навіть зараз деяку частину витрат, за словами дружини зірки, вона покриває зі свого бюджету.
«Ні. Навіть не те, щоб не вийшла заміж, я б не почала зустрічатися. Мене ніколи не цікавили стосунки заради стосунків, тому до чоловіка у мене їх і не було. Я хотіла родину. я завжди розуміла свій потенціал, тому і не погодилася б на те, про що ви пишете. Бо мій чоловік має бути успішнішим за мене. Зараз я сама оплачую і няню, і свого водія. Життя — це не тільки вдача, а й вибір. І якщо ви зробите не той, про який мріяли, то вдача не матиме простору», — написала Остапчук.
За словами Катерини, така життєва позиція була з нею завжди, навіть у періоди фінансової нестабільності. Вона зізналася, що могла довго чекати на «свій» варіант і принципово не погоджувалася на компроміси.
«Навіть коли я звільнялася з роботи і не мала грошей, я могла по пів року не погоджуватися на менше і те, чого я не хочу. Але потім знаходила те, що шукала — гідне мене», — запевнила блогерка.
