Дружина Остапчука розкрила причину їхньої еміграції і пояснила, чому вони обрали Канаду

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - розкрила причину їхньої еміграції і пояснила, чому вони вирішили переїхати до Канади.

Вже влітку цього року родина шоумена планує виїхати за кордон. Для життя вони обрали Канаду. За словами Катерини, цей крок детально обговорювався, тож їхнє рішення є свідомим. Остапчуки обрали Канаду, адже в них є необхідні документи для проживання там. Окрім того, ведучий захистив диплом, тож може влаштуватися на роботу, а також отримав водійське посвідчення. У Канаді живуть діти шоумена від першого шлюбу, тож таким чином вони будуть поруч.

"У Канаді в нас є документи, там старші діти, ми знаємо мову, там мультикультурне населення, тому легше адаптуватися, Вова захистив свої дипломи там, має магістерський ступінь за їхньою системою освіти. У кінці кінців, коли ми там були востаннє, він склав іспит і отримав їхнє водійське посвідчення", - ділиться Катерина.

Остапчуки обрали для проживання місто Монреаль. Катерина пояснила, що ведучому доводитиметься часто літати до Європи, а звідти всього шість годин до Парижа. Сімейство ще розглядало Ванкувер, але їм там буде незручно в плані логістики.

"Перш за все, нам треба буде часто літати до Європи на роботу, а з Монреалю до Парижа прямий літак шість годин, тому це зручно. Торонто мені не зайшло чисто на рівні відчуттів. Я б розглядала ще Ванкувер, але далеко нам", - говорить обраниця шоумена.

Також дружина Остапчука пояснила, що переїзд вони вже відкладали. Зокрема, не хотіли, аби це впливало на роботу ведучого. Проте, за словами блогерки, до Європи діставатися з Канади значно швидше. А ті свята, на які Остапчука замовляють в Україні, то він зможе дістатися й з-за кордону.

"Так склалося, що у більшості замовників Вови цього року весілля, дні народження в Європі. З Канади туди зараз швидше, ніж з України. Але я за такою логікою відкладала вже переїзд. Спочатку ми не їхали через новорічні корпоративи, потім всі святкували дні народження в лютому тут. Та і Вова тут здебільшого працює роками в одних і тих самих замовників. Кому треба, ті замовлять і з Канади", - зазначила Катерина.

