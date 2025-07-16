Дружина Остапчука розкрила свій заробіток і відповіла на закиди, що без чоловіка нічого не досягла

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Дружина ведучого Володимира Остапчука відповіла на закиди, що без чоловіка нічого не досягла.

Блогерка Катерина Полтавська часом отримує різні коментарі з критикою. Є й таке, що обраниці шоумена дорікають, що вона, мовляв, без нього нічого б не мала. Катерина не стрималася та вирішила відповісти. У своєму Telegram-каналі блогерка поділилася, що згодна з тим, що потрібно бути незалежною. Дружина Остапчука запевнила, що власний дохід вона має. Зокрема, Катерина знімає рекламні ролики в Instagram, з чого й отримує дохід. Блогерка також зазначила, що це вона робить самостійно, й чоловік їй у цьому не допомагає.

"Писали, що взагалі-то треба бути незалежною від чоловіка. Погоджуюся, але що робити, якщо я онлайн заробляю набагато більше, ніж можу заробляти зі своєї професії офлайн? Це не досягнення — заробляти на тому, що сторіз знімаєш? За мене їх Вова знімає? За мене жартує? За мене робить ефективно рекламу?" – обурилася Катерина.

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Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

Блогерка додала, що не бачить нічого поганого в тому, що в неї реалізований чоловік. Також вона зазначила, що їй комфортно жити за його рахунок. При цьому Катерина все ж таки має власний дохід, який витрачає на себе.

"От коли чоловік сам нічого не досяг і жінка його не досягла — то це інше. Але якщо в тебе успішний чоловік, то не можна жити за його рахунок і не витрачати свої гроші на себе…Ну-ну", - додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука оголосила про їхній переїзд до нової оселі. Обраниця шоумена також зізналась, що стало причиною цього рішення.