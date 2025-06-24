Дружина Остапчука розсекретила розкішний подарунок від чоловіка на її 25-річчя

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розсекретила, що він їй подарував на 25-річчя.

Так, блогерка Катерина Полтавська 24 червня святкує день народження. Ба більше, в обраниці шоумена цьогоріч ще й ювілей. Катерині виповнюється 25 років. Одним із перших зі святом її привітав чоловіка Володимир Остапчук. Він підготував для блогерки сюрприз.

Ведучий попросив дружину не виходити з кімнати. Тим часом Володимир Остапчук швиденько прикрасив торт свічками, взяв їхнього піврічного сина та пішов вітати дружину.

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Володимир Остапчук із сином від Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya

"З днем народження мене! Було наказано не виходити з кімнати. Тім хоче спати і не розуміє, чому день народження не в нього", - не втрималася від жартів Полтавська.

Шоумен вручив дружині на день народження чималий букет рожевих півоній. Також на Катерину чекала розкішна сумна від Chanel.

Саме такі подарунки Катерина Полтавська отримала від Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно синові Володимира Остапчука та Катерини Полтавської виповнилося пів року. Шоумен зворушливо вітав маленького Тимофія та показував, як хлопчик за цей час виріс та помітно змінився.