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Дружина Остапчука розсекретила термін вагітності та як вони наважились на другу дитину в Канаді
Володимир Остапчук чекає на поповнення в родині. Дружина шоумена при надії.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — розсекретила термін вагітності та зізналась, як вони наважились на другу дитину одразу ж після еміграції до Канади.
Пара вже виховує спільного сина Тимофія, який з’явився на світ у грудні 2024 року. А це ж Катерина Полтавська вагітна знову. Блогерка в Instagram говорить, що вона зараз перебуває на 15-му тижні. Обраниця шоумена також поділилась, що вони планували другу дитину. Проте Катерина Полтавська поставила умову — якщо вдасться завагітніти з першого разу, а інакше б поповнення в родині відклали на рік.
«Насправді мені було важко свідомо піти на другу дитину просто зараз, тому ми з Вовою домовилися, що спробуємо лише один раз (один місяць) і якщо вийде з першої спроби, значить так треба і це доля, а якщо не вийде, то ми відкладемо цю ідею на рік. Як бачите, вийшло», — ділиться блогерка.
До речі, ця вагітність, за словами Катерини Полтавської, відрізняється від попередньої. Загалом, обраницю ведучого мучить токсикоз. Від цього блогерка почувається не найкращим чином.
«До речі, токсикоз у мене досі, але я чомусь забула, як це було весело в першу вагітність. Якби пам’ятала, можливо, не була б такою сміливою вагітніти так швидко знову. Та загалом цього разу все взагалі не так, як було першого», — додала блогерка.
Зазначимо, для Володимира Остапчука та Катерини Полтавської ця дитина стане другою спільною. Пара вже виховує сина Тимофія. Також у ведучого є двоє дітей від першого шлюбу — донька Емілія та син Еван.