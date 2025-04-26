Дружина Остапчука стане співвласницею будинку з колишньою чоловіка Горняк і висунула їй ультиматум

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська, Христина Горняк

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина розсекретила бажаний подарунок від чоловіка.

Вже незабаром кохана ведучого святкуватиме день народження. У Telegram-каналі Катерина зазначила, що вже подбала про подарунок собі. Зокрема, попросила у Володимира подарувати їй частину будинку, яку він має у власності після розлучення з Христиною Горняк. Тож тепер нотаріусиня й блогерка стануть співвласницями спільного майна.

"Мені ж через 2 місяці 25 років. Обрала подарунок від чоловіка. Сьогодні (26 квітня – прим. ред.) він подарує мені договором дарування свою частину будинку. Вважаю, що чудовий подарунок. Як добре, що був підписаний договір про розподіл будинку, за який так боролася друга сторона, тому що тепер не треба її дозволу, щоб Вова міг подарувати свою частину. Чи треба тепер кожного тижня писати, що я йду випити келих з моїм нотаріусом і відсвяткувати підписання договору? Щоб це постійно нагадувало Христині, що ми співвласниці будинку", — написала дружина зірки.

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Допис Катерини Остапчук

Блогерка пояснила, що чоловік чинитиме за законом, але вона все ж має ще одну мету. Катерина зізнається, що таким чином хоче насолити Христині, яку звинувачує у хайпі. Але все ж обраниця Остапчука пояснила, що у майбутньому дозволить продати будинок Горняк за однієї умови:

"До речі, будинок я дозволю продати, якщо Христина Вікторівна просто припинить брехати. Я ще два дні тому просила припинити срач і не звинувачувати мене ні в чому. Але дешеві маніпуляції продовжилися. Каже, що якщо не дадуть їй дозволу на продаж будинку, то це буде означати, що я хочу продовжувати скандали та триматися за минуле. Серйозно? Ти 2,5 роки писала про будинок. Ти 2,5 роки влаштовувала скандали. Він тримався за те, що знає, що ти не вкладала гроші в будинок. Чи припинити триматися за минуле — це віддати тобі всі свої гроші?" — випалила Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук розкрила таємне минуле Христини Горняк і неочікувано звинуватила її у незаконних схемах і романах з корупціонерами та одруженими.