Дружина Остапчука відповіла на критику її ставлення до дітей ведучого від першого шлюбу: "Я шокована"

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина Остапчук, відреагувала на хвилю критики щодо її ставлення до дітей чоловіка від першого шлюбу.

Як відомо, подружжя виховує спільного сина Тимофія. Водночас у ведучого є ще двоє дітей — син Еван та донька Емілія — від колишньої дружини Олени Войченко. Нині вони мешкають у Канаді.

Нещодавно Катерина повідомила в соцмережах, що родина планує зустріч із дітьми ведучого, однак спільних фото після цього не публікувала. Це викликало запитання підписників, які припустили, що блогерка ввела всіх в оману й здивувалися, чому вона з Володимиром не взяли їх з собою до Домініканської Республіки, куди зараз рушили відпочивати.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною, Олена Войченко / © instagram.com/poka.tya

На такі закиди дружина Остапчука відреагувала у своєму Telegram-каналі. Вона наголосила, що не зобов’язана ділитися кожною подією свого життя в Мережі. За її словами, питання участі дітей у подорожах або їх появи в соцмережах вирішує передусім їхня мама та ще низка обставин.

«Можна ми якось самі розберемося зі своїми дітьми? Я шокована людьми, чесно. У дітей Вови від першого шлюбу є мама. Я не їхня мама, не можу вирішувати замість неї. Тим паче не можу використовувати їх для свого контенту. Я поважаю її бажання не показувати дітей зараз в інтернеті. Вова може вважати інакше і публікувати у себе, бо він батько. Я не хочу провокувати конфлікти чи псувати стосунки. Я можу нести відповідальність тільки за свою дитину», — написала Катерина.

Володимир Остапчук з сином у Домінікані / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Крім того, блогерка відверто зізналася, що не вважає дітей чоловіка своїми, адже бачиться з ними нечасто. Попри те, дружина ведучого запевнила, що добре ставиться до Евана й Емілії, поважає їх та підтримує спілкування дітей із молодшим братом Тимофієм. За її словами, вона не збирається «лицемірити», щоб відповідати очікуванням користувачів у соцмережах.

«І як би комусь не хотілося, але я не вважаю дітей Вови своїми. Принаймні, поки. Якби вони жили з нами, я б не ділила дітей і вважала б їх рідними. Але через те, що в них є мама, і я їх бачу тільки телефоном зазвичай, я не можу вважати Тимофія і їх рівноцінними для себе. Перепрошую, святі люди. Але я не буду лицемірити та брехати, щоб здаватися святошою, що люблю всіх однаково. Я їх поважаю, чудово ставлюся, є ініціатором їх спілкування з Тімом, переймаюся за них і т.д. І вважаю це цілком достатнім для статусу наших із ними стосунків», — зазначила дружина Остапчука.

