Дружина Остапчука вперше розповіла про серйозні ускладнення під час пологів: "Вова почав молитися"

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

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Дружина українського ведучого Володимира Остапчука вперше розповіла про серйозні ускладнення, які виникли в неї під час пологів.

Через фізіологічні особливості у блогерки Катерини Полтавської був плановий кесарів розтин. Лікарі мали спочатку дістати з Каті сина, а потім зашити розріз від кесаревого. Спершу все йшло за планом. Однак потім щось пішло не так. Катерина говорить, що лікарі тривалий час не могли зашити розріз. Володимир Остапчук тоді неабияк перелякався, що навіть почав молитися, аби з його дружиною все було гаразд.

"У мене був запланований кесарів розтин. Вові сказали, що за перші 15 хвилин дістануть Тіма, а потім ще хвилин 15-20 зашиють мене і привезуть до реанімації для спостереження. Спочатку дійсно швидко дістали Тимофія. Але потім щось пішло не так і мене, мабуть, хвилин 40 (чи більше) не могли зашити. Вова в цей час вже був з малим в іншій палаті і сказав потім, що почав молитися", - поділилася блогерка.

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Допис дружини Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya

Катерина говорить, що її лікарка не могла пройти цервікальний канал. Вона кликала на допомогу колег, однак й ті не могли нічим зарадити. А часу залишалося обмаль, тож лікарка прийняла рішення зашивати. Врешті, виявилося, що у Полтавської було все добре. Лікарі не могли пройти цервікальний канал через особливість його будови.

"Моя лікарка один за одним викликала інших лікарів. Ніхто не міг пройти цервікальний канал. І після чергової спроби моя лікарка сказала: "Часу немає, треба приймати рішення". Ви б бачили моє обличчя в цей момент. Прийняли рішення все ж зашити. І виявилися праві, бо потім на УЗД подивилися, що це просто особливість будови мого цервікального каналу", - поділилася Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука зізналась, що вирішила продати свій бізнес, який відкрила півтора року тому. Блогерка пояснила, чому ухвалила таке рішення.